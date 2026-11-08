08 Nov, 2026. 18:54 hrs
«Y te falta poquito…»: El mensaje de Santaferia en la Teletón 2026 que no pasó desapercibido en redes
En medio de la última canción de Santaferia para cerrar la Teletón 2026, dejaron un enigmático mensaje, que supuestamente alude al motivo que también llevan en sus poleras, y que se llenó de comentarios en redes.
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