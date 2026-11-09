Lali y Miranda! llegarán a Chile con BOM: fecha del concierto, recinto y cómo comprar entradas

¡Atención fanáticos del pop! Próximamente pordrán disfrutar de dos grandes referentes del género. BOM, el proyecto que reúne a Lali y Miranda!, confirmó su llegada a Chile con un espectáculo en vivo que promete convertir el recinto en una verdadera pista de baile.

La presentación quedó agendada para el domingo 14 de febrero de 2027 en el Santander Arena de Santiago, donde el dúo y la cantante presentarán su álbum debut, «BAILAR O MORIR».

La propuesta combina canciones de este nuevo trabajo con éxitos que forman parte de la trayectoria de ambos. La idea es trasladar el universo musical de BOM al escenario, con una experiencia centrada en el baile, la celebración y la energía del pop.

El proyecto ha generado gran expectación desde el estreno de su primera canción y su shortfilm. A esto se sumó el lanzamiento del disco completo, que en sus primeros días superó los 5 millones de reproducciones globales en plataformas digitales.

El álbum está compuesto por 10 canciones escritas por Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi. En tanto, producción artística estuvo a cargo de Ale Sergi y Mauro de Tommaso.

El tracklist incluye temas como «Bailar o Morir», «Señora», «En Italia», «Migajas», «Adonde», «Hiperlove», «Ganar», «Piel», «Helecho» y «Vivo del Pop»

.¿Cuándo comprar entradas para BOM en Chile?

Quienes quieran ser parte del espectáculo podrán acceder a una preventa exclusiva para clientes de Caja Los Andes, que comenzará el martes 10 de noviembre de 2026, a las 12:00 horas.

En tanto, la venta general estará disponible desde el miércoles 11 de noviembre, a las 12:00 horas.

Ambas modalidades se realizarán a través de PuntoTicket.

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