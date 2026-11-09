Skarleth Labra sorprendió con espontánea reacción al escuchar a Pailita en la Teletón 2026: el cantante no quedó indiferente

La presentación de Pailita en la Teletón 2026 no solo llamó la atención por el ámbito de la música. A través de las redes sociales también comenzó a circular un particular registro que tuvo como protagonista a Skarleth Labra, su expareja.

Todo ocurrió mientras el artista interpretaba «Ultra Solo». En ese momento, las cámaras captaron a la bailarina, quien participaba en la Digitón junto a Claudio Michaux.

Recordemos que este espacio digital acompañó la transmisión de la cruzada solidaria y comenta distintos momentos de la jornada. En este sentido, una breve intervención de la exchica reality terminó convirtiéndose en uno de los registros más comentados.

La reacción de Pailita al viral momento de su expareja

Al escuchar los primeros acordes de la canción, Skarleth Labra no pudo evitar reaccionar frente a las cámaras. «Qué quieren que haga», indicó espontáneamente, en un momento que rápidamente comenzó a circular por internet.

La cuenta de TikTok @darimedia.cl compartió un clip del momento, el que llegó hasta el propio Pailita. El cantante no dejó pasar la situación y luego compartió el registro con un particular mensaje: «jajjjjjjajjajjakdksks esoooo».

Es importante recordar que ambos protagonizaron una mediática relación sentimental, cuyo quiebre también estuvo marcado por diversas polémicas.

Actualmente, sus vidas amorosas tomaron caminos diferentes. Pailita estaría soltero luego de terminar su relación con la influencer colombiana July Leguizamón.

Skarleth Labra, por su parte, ya tendría una nueva pareja. De hecho, hace algunos días asistió acompañada de él a un evento, aunque hasta ahora no ha revelado públicamente quién es.

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