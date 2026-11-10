Joe Vasconcellos despedirá el 2026 a lo grande: se presentará en importantes escenarios

Joe Vasconcellos tendrá un cierre de año marcado por importantes presentaciones. El reconocido músico nacional confirmó su participación en tres eventos que reunirán a destacados artistas durante las próximas semanas: Festival Ladera Sur, Rockódromo y Santiago Rock.

Las presentaciones llegan después de una temporada especialmente activa para el cantante, quien sumó nuevos reconocimientos, una publicación dedicada a su historia musical y millones de reproducciones en plataformas digitales.

Uno de los hitos más importantes fue el premio entregado por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) a «La Seis», reconocida como la canción chilena más tocada en radios durante 2025.

A esto se sumó el lanzamiento de «Toque», libro escrito por el periodista Rainiero Guerrero que repasa distintos aspectos de su carrera.

¿Dónde y cuándo se presentará Joe Vasconcellos?

La primera parada será este sábado 14 de noviembre en el Festival Ladera Sur, evento dedicado a la naturaleza que se realizará en el Parque Santa Rosa de Apoquindo. Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.

Posteriormente, el artista llegará a Valparaíso para ser parte de Rockódromo el sábado 12 de diciembre. Su presentación tendrá un significado especial, ya que marcará el cierre de las actividades por los 30 años de «Mágico», canción que impulsó un importante cambio en su carrera desde 1996 y que actualmente supera los 60 millones de reproducciones en Spotify.

Finalmente, Joe Vasconcellos llegará al Hipódromo Chile el domingo 13 de diciembre para participar en Santiago Rock, festival que reunirá a exponentes del rock latino y nacional. Los tickets para este espectáculo están disponibles en Puntoticket.

En estos encuentros, el músico y su banda presentarán un espectáculo cargado de energía, con un repertorio que incluye algunos de sus temas más reconocidos, como «Huellas», «La Seis», «La Funa», «Preemergencia», «Hijo del Sol Luminoso» y su popular interpretación de «La Joya del Pacífico».

Luego, Joe Vasconcello se peparará para el 2027, ya que tiene planeada una celebración especial por sus 50 años de trayectoria musical.

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