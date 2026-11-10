Reconocida comediante se lanzó con todo contra Paty Maldonado en programa de TV: «Facha asquerosa de la reconch…»

En el programa Not News de Vía X, la comediante Bernardita Ruffinelli realizó un duro descargo contra Paty Maldonado debido a los comentarios que realizó sobre Yerko Puchento.

Esto debido a que en El Club de la Comedia, el personaje interpretado por Daniel Alcaíno utilizó una imagen modificada relacionada con la muerte de un sacerdote en Ecuador para hacer una referencia al Presidente José Antonio Kast.

La intervención generó la molestia de Maldonado, quien cuestionó que se utilizara el fallecimiento del religioso como parte de una rutina humorística. Sin embargo, también dedicó duras palabras al comediante.

«¡Si es un zurdo asqueroso! ¡Ha usufructuado de todos los gobiernos!», fue parte de lo que dijo.

Bernardita Ruffinelli cuestionó los insultos de Paty Maldonado

La comediante comenzó reconociendo que Paty Maldonado podía manifestar su desacuerdo con el chiste. Sin embargo, hizo hincapié en que sus críticas no necesitaban incluir ataques personales.

«Ella podría haber condenado el chiste sin ningún problema. El tema es eso de ‘zurdo de la conch…, un zurdo asqueroso'», expresó.

Posteriormente, Bernardita Ruffinelli también lanzó una dura descalificación contra la opinóloga. «Que te lo venga a decir una facha asquerosa de la reconch… como la Patricia Maldonado, a mí me parece que…», dijo antes de que el conductor Nicolás Larraín interviniera.

«No caiga en lo mismo de ella», expresó el comunicador.

Pese a la advertencia, Ruffinelli mencionó: «Cuando ella se refiere así a alguien, ella baja el nivel de la conversación a ese lugar, habilita a todos los demás para que le podamos decir lo mismo».

La comediante también puso en duda la relevancia que deberían tener los comentarios de la opinóloga en televisión.

«A mí me parece que la opinión de Patricia Maldonado cada día debiera importarnos menos. Y me pregunto, ¿cómo es posible que todavía siga en la tele?», cuestionó.

Finalmente, Nicolás Larraín volvió a tomar la palabra para cerrar el intercambio y marcar su distancia de las expresiones utilizadas por ambas.

«Patricia, yo no voy a sumarme a las palabras. Le sugeriría, al igual que a Bernardita, que no usara palabras tan soeces», expresó.

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