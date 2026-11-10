¡Don Omar confirma su regreso a Chile!: revisa la fecha y cuándo inicia la preventa de entradas

¡Atención fanáticos! Don Omar confirmó que volverá a presentarse en nuestro país durante 2027, luego de varias semanas de expectación por su anunciado recorrido por Latinoamérica.

El artista llegará a Chile el 27 de octubre de 2027, como parte de su gira internacional The Last King World Tour, que también contempla conciertos en otros países de la región.

El anuncio se realizó a través de su cuenta oficial de Instagram. Allí, el intérprete compartió el calendario de presentaciones que tiene programadas para los próximos meses y confirmó la fecha de su esperado reencuentro con el público nacional.

Por ahora, la organización no ha revelado cuál será el recinto encargado de recibir el espectáculo. Tampoco se conocen los valores de las entradas ni el mapa de ubicaciones.

¿Cuándo comienza la preventa para Don Omar en Chile?

Aunque todavía faltan detalles por conocer sobre el concierto, ya existe información sobre la primera etapa de venta de entradas.

La preventa para el show de Don Omar comenzará el 19 de noviembre de 2026. Para participar, los interesados deberán realizar previamente un registro con sus datos personales en el sitio web oficial del cantante www.donomar.com.

Los precios de los tickets y la distribución de los sectores se darán a conocer más adelante, junto con los demás antecedentes del evento.

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