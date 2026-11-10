Leo Rey se robó las miradas en la celebración de Colo Colo tras lanzar inesperado mensaje para la U: generó múltiples reacciones

Los festejos por una nueva estrella de Colo Colo tuvieron un invitado que no pasó desapercibido. Se trata de Leo Rey, quien llegó hasta el Estadio Monumental para ser parte de la celebración del título número 35 del Campeonato Nacional.

El evento se realizó luego de que el equipo albo derrotara por 2-1 a Ñublense en Chillán, resultado que le permitió sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.

Y Leo Rey se convirtió en protagonista de uno de los momentos de la jornada de celebración.

Todo ocurrió cuando el exvocalista de La Noche sorprendió a los presentes con un inesperado grito antes de comenzar a cantar «Que Nadie se Entere».

«Chúpalo, Chunchitico», lanzó el artista frente a los hinchas que llegaron hasta el recinto de Macul.

La frase provocó una inmediata reacción entre los asistentes, quienes celebraron el comentario del músico.

Además, AS Chile compartió un clip del momento en Instagram, el cual generó múltiples reacciones. De hecho, suma más de 26 mil «me gusta» y sobre mil comentarios. Algunos celebrando el gesto, mientras que otros lo cuestionaron.

La frase que se ha vuelto viral en los shows de Leo Rey

La intervención del cantante no pasó inadvertida, especialmente después de que durante las Fiestas Patrias, en su show en La Gran Fonda de Chile en el Parque O’Higgins, el cantante lanzó la frase «Chúpaló Alexítico», dirigida a su antiguo compañero de La Noche.

Esto ha generado múltiples reacciones y comentarios en redes sociales. Sin embargo, esta situación no habría caído bien al interior de la agrupación.

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