Jorge Said regresa a Chile con dos nuevos libros que recopilan sus experiencias por el mundo: revisa cuándo serán los lanzamientos

El periodista y documentalista chileno Jorge Said prepara su regreso junto a importantes proyectos editoriales que resumen distintas etapas de su trayectoria profesional.

Se trata de «Mis heridas de la guerra», publicado por Editorial Catalonia, y «Secretos de un reportero», de Ediciones SM. Ambas libros llegarán a Chile durante noviembre y tendrán presentaciones abiertas al público en Santiago.

Actualmente, Jorge Said se encuentra en el Amazonas, donde trabaja en la grabación de la serie «Amazonas salvaje». Desde allí regresará para participar en los lanzamientos antes de continuar con sus proyectos audiovisuales.

«Es el momento más grande de mi vida. Poder complementar el trabajo periodístico de toda una vida con dos proyectos literarios que plasman con emoción y creatividad los grandes fragmentos de mi vida es algo que me emociona», expresó el comunicador.

«Mis heridas de la guerra» es una obra de 288 páginas que reúne crónicas y testimonios de más de 20 coberturas realizadas entre 2010 y 2026.

Sus relatos incluyen experiencias en territorios como Ucrania, Siria, Irak, Afganistán y la zona de Israel-Palestina. También aborda episodios de alto riesgo, como su presencia en Mariúpol antes de la invasión rusa y la evacuación humanitaria de mujeres afganas. Además, el libro tendrá una adaptación cinematográfica prevista para 2027.

Por otro lado, «Secretos de un reportero» propone un recorrido ilustrado por los cinco continentes. Con 30 crónicas e ilustraciones a todo color de Rommy Rivera, aborda culturas, tradiciones y paisajes de lugares como Mongolia, el Ártico, La Araucanía y Chiloé.

¿Cuándo y dónde serán los lanzamientos?

«Mis heridas de la guerra» se presentará el jueves 12 de noviembre, a las 19:00 horas, en la Fundación Cultural de Providencia. La actividad contará con Jonathan Franklin y Andrea Arístegui. También se inaugurará una exposición de 100 fotografías en blanco y negro vinculadas al libro, que estará disponible hasta el 22 de noviembre.

En tanto, «Secretos de un reportero» tendrá su lanzamiento el sábado 14 de noviembre, a las 12:00 horas, en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), en el piso -3, frente al Metro Tobalaba.

En esta instancia participarán Amaro Gómez-Pablos, Antonio Quinteros y Ángeles Araya. Además, la jornada incluirá firma de ejemplares.

Además, vale señalar que el proyecto «Mis heridas de la guerra» cuenta con una exposición fotográfica internacional.

Se trata de una muestra compuesta por 100 fotografías en blanco y negro, que se exhibe en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas de Guadalajara, México. La exposición estará disponible hasta el 30 de enero de 2027.

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