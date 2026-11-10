Julio César Rodríguez revela la verdad detrás de su ausencia en la Teletón: «Él sabe lo que pienso…»

No caben dudas de que Julio César Rodríguez es una de las figuras más populares de la televisión chilena. El comunicador ha sido parte de diversos proyectos. Sin embargo, Sin embargo, hay un evento en el que su presencia nunca se ha concretado: la transmisión de 27 horas de la Teletón.

El periodista ha optado por mantenerse al margen del programa televisivo de la cruzada solidaria.

Eso sí, su decisión no significa que esté completamente desvinculado de la iniciativa. En distintas ocasiones ha participado en la Matinatón, instancia que reúne a los equipos de los matinales antes del comienzo de la transmisión oficial.

Además, Don Francisco ha destacado que Julio César Rodríguez ha colaborado con la fundación de manera discreta.

Julio César Rodríguez explicó los motivos de su ausencia en la Teletón

La razón detrás de esta decisión volvió a generar interés y fue abordada en el programa «Que te lo digo». El conductor Sergio Rojas quiso despejar las dudas y decidió comunicarse directamente con el comunicador.

Desde el estudio, el periodista le envió un mensaje por WhatsApp. «Julio, te quería preguntar por tu ausencia en la Teletón. ¿Es por opción o no fuiste llamado? ¿Y qué te parece no ser parte de este evento? Gracias», consultó.

La respuesta llegó desde Lima, Perú, donde se encontraba Julio César Rodríguez. En su mensaje, descartó que su ausencia tuviera relación con una falta de convocatorias. Incluso, reveló que el propio Mario Kreutzberger ha intentado sumarlo a la transmisión en más de una oportunidad.

«Querido, nunca he participado en la Teletón en ninguna edición. Siempre me han invitado, incluso Mario personalmente me ha pedido en repetidas oportunidades que asista y lo hemos conversado. Él sabe lo que pienso», explicó Julio.

Además, JC Rodríguez expresó: «Creo que hay demasiados animadores que lo hacen muy bien y que participan en el programa, por eso paso, año tras año».

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