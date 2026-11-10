Monserrat Álvarez encendió las alarmas tras abandonar el matinal de TVN por problemas de salud: esto se sabe

Durante la mañana de este martes, se vivió una inesperada situación en el matinal de TVN, «Buenos Días a Todos». En esta oportunidad, Monserrat Álvarez apareció durante los primeros minutos del espacio. Sin embargo, su participación terminó antes de lo previsto debido a un problema de salud.

La periodista evidenció algunas molestias que no le permitieron continuar acompañando a Eduardo Fuentes en la conducción.

El propio animador hizo referencia a su estado mientras iniciaban el programa. Con su característico sentido del humor, comentó: «Así está la capital, así está la Monse», apuntando primero a una imagen de Santiago y luego a su compañera.

La comunicadora respondió con un gesto de su mano que daba a entender que estaba mas o menos.

«No se siente del todo bien, pero se le ve bien», indicó bromeando Eduardo Fuentes.

Monserrat Álvarez tuvo que abandonar el estudio

Pocos minutos después, Eduardo Fuentes dio paso a Iván Torres para conocer el pronóstico del tiempo. En ese momento, Monserrat Álvarez abandonó el estudio y no volvió a aparecer.

La situación generó interrogantes sobre los motivos de su repentina salida. Sin embargo, desde TVN le entregaron antecedentes sobre lo ocurrido a BioBioChile.

Según explicaron desde el canal, la periodista habría tenido un dolor de cabeza que también se extendía hacia uno de sus ojos.

Además, confirmaron que la conductora fue trasladada a un centro asistencial y que permanecerá dos días alejada de las pantallas.

De este modo, se espera que no esté presente en la edición del noticiero del mediodía, que conduce junto a Andrés Vial, ni en la emisión de este miércoles de Buenos Días a Todos.

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