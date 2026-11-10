Naya Fácil pone a la venta su lujoso Tesla Cybertruck: cuánto cuesta y cómo comprarlo

Naya Fácil sorprendió en redes sociales tras anunciar que busca vender uno de los vehículos más llamativos de su colección. Se trata de su NayaTruck, un exclusivo modelo de Tesla que se ha convertido en uno de los protagonistas de sus publicaciones en redes sociales.

La influencer decidió poner a la venta esta particular adquisición, que destaca por su diseño futurista y una apariencia bastante diferente a la de los automóviles tradicionales.

El vehículo corresponde a un Tesla Cybertruck, modelo que llama la atención por su carrocería de acero inoxidable y su tecnología completamente eléctrica. En este caso, se trata de una versión Cyberbeast del año 2024.

La noticia también llega en medio de las informaciones sobre el futuro de este modelo. Según reportó la agencia Reuters, Tesla tiene previsto reducir gradualmente su producción en la fábrica de Texas hasta detenerla hacia mediados de 2027.

De acuerdo con cifras de Kelley Blue Book citadas por la agencia, durante 2025 se comercializaron 20.237 unidades del Cybertruck en Estados Unidos.

¿Cuánto cuesta el NayaTruck y cómo se puede comprar?

Quienes estén interesados en quedarse con el vehículo de la influencer deberán considerar una importante suma de dinero.

La venta estará a cargo de Portal Motores, plataforma que gestionará el proceso comercial y permitirá conectar a Naya Fácil con potenciales compradores.

Según la información publicada en el sitio, el NayaTruck corresponde a un Tesla Cybertruck Cyberbeast 2024 que registra apenas 8.500 kilómetros recorridos.

El valor del vehículo es ni más ni menos que $300.000.000.

Los interesados en conocer más detalles sobre el vehículo, revisar sus fotografías y acceder a la información de comercialización pueden ingresar directamente a Portal Motores, donde se encuentra publicada la oferta.

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