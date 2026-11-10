Festival de Viña 2027 tendría sus primeros nombres asegurados: una cantante internacional y un comediante

A meses de una nueva versión del Festival de Viña del Mar ya se empiezan a conocer los primeros nombres que podrían integrar su parrilla.

En este sentido, aunque todavía no hay información oficial, hay dos figuras que ya estarían bastante cerca de llegar a un acuerdo para presentarse en la Quinta Vergara.

De acuerdo con información publicada por The Clinic, una reconocida cantante internacional y un humorista chileno formarían parte de los posibles fichajes para el certamen de 2027.

Los nombres que tomarían fuerza para Viña 2027

Uno de los nombres que vuelve a instalarse con fuerza es el de Laura Pausini. Según el citado medio, la intérprete italiana tendría «prácticamente asegurado» su regreso al escenario de la Quinta Vergara.

La artista volvería al festival después de más de una década. Su última presentación en el certamen ocurrió en 2014, por lo que su eventual participación marcaría un nuevo encuentro con el público chileno.

Las especulaciones sobre su regreso comenzaron hace un tiempo. En octubre, Cecilia Gutiérrez adelantó a través de sus redes sociales que la cantante sería la elegida para recibir la Gaviota de Platino.

Sin embargo, posteriormente El Filtrador informó que la italiana habría decidido dar un paso al costado. «Estaban tratando de revertir su decisión… parece que se bajó», señaló una fuente de la industria al citado portal.

Pese a esos antecedentes, la nueva información de The Clinic apunta a que las negociaciones habrían avanzado y que Pausini finalmente podría estar entre los números musicales de Viña 2027.

Pero la cantante no sería la única figura que tendría encaminada su participación en el certamen. El comediante también indicó que un comediante nacional estaría cerca de sumarse.

Se trata de Lucho Miranda, quien ya conoce el escenario de la Quinta Vergara tras su exitoso paso por el festival en 2024.

Según el reporte, el humorista sería el primer comediante en asegurar su presencia para la próxima edición.

De hecho, las conversaciones estarían prácticamente cerradas y solo quedaría pendiente la firma del contrato para oficializar su regreso al certamen viñamarino.

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