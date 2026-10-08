Franco El Gorila, Pablito Pesadilla y destacados DJs se reunirán en Fiesta Parlante: fecha, recinto y venta de entradas

Casaparlante dará un nuevo paso fuera de sus tradicionales sesiones con una fiesta abierta al público que reunirá a distintas generaciones. Se trata de Fiesta Parlante.

La cita será el próximo 7 de noviembre en BASEL, donde los fanáticos del reggaetón podrán disfrutar de una jornada encabezada por Franco El Gorila, histórico nombre de la vieja escuela del género.

El puertorriqueño compartirá escenario con representantes de la actual escena urbana nacional. Hablamos de Pablito Pesadilla DJ Plox, DJ Polach y DJ Lu.

Esta producción de Casaparlante busca llevar su propuesta audiovisual y musical a un formato diferente. Esta vez con una experiencia de fiesta en vivo abierta para todo público.

Venta de entradas para Fiesta Parlante

Las entradas para Fiesta Parlante se encuentran disponibles a través del sistema Passline.

Es importante mencionar que Casaparlante se ha consolidado como una plataforma audiovisual y proyecto musical chileno ligado a la difusión del rap, trap, reggaetón y los nuevos sonidos latinos.

Uno de sus principales sellos son sus sesiones audiovisuales, en las que distintos artistas urbanos participan en registros realizados bajo un formato privado.

También te podría interesar: Bresh confirma su regreso a Chile para Halloween con Pablito Pesadilla como anfitrión: fecha del evento y cómo comprar entradas

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google