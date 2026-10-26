KidZania celebra Halloween con TeenZania: concursa por entradas para el evento con RadioActiva

¡Alerta de concurso! KidZania prepara una nueva edición de TeenZania, un evento pensado especialmente para adolescentes que quieren disfrutar una noche llena de música, diversión y experiencias junto a sus amigos durante Halloween.

La cita será este 31 de octubre, cuando el parque de edu-entretención abra sus puertas para recibir a jóvenes de entre 13 y 17 años en una celebración con ambientación de Halloween.

La jornada contará con DJ en vivo, zonas de baile y más de 60 profesiones y juegos de rol adaptados. Así, los asistentes podrán explorar distintas actividades, conocer gente y compartir con sus amigos en un espacio seguro, sin padres ni hermanos pequeños.

La iniciativa busca ofrecer un panorama diseñado para esta etapa de la vida, con libertad para socializar y disfrutar de nuevas experiencias bajo los protocolos de seguridad de KidZania.

¿Cómo participar por entradas para TeenZania?

¡En RadioActiva queremos que seas parte de esta experiencia! Para participar por entradas para TeenZania, solo debes completar tus datos en el formulario que encontrarás al final de esta nota.

Así de fácil. Rellena la información solicitada y ya estarás participando en el concurso.

No te quedes fuera de esta noche de Halloween y participa para vivir una experiencia diferente junto a tus amigos.

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