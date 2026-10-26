Karol Lucero se reencontró con Faloon Larraguibel y esto fue lo que pasó: «¿Eres así con todos…?»

Este lunes Mega emitirá la llegada de Karol Lucero a ¿Volverías con tu ex? 2. Instancia, en la que se reencontró con Faloon Larraguibel, con quien mantuvo una relación en el pasado.

Antes de hablar con su expareja, el exintegrante de Mucho Gusto tuvo un cruce con Raimundo Cerda, actual pareja de Faloon.

«Me dio risa porque eres conocido de todas tus h… que has hecho», le dijo Rai.

Sin embargo, Karol Lucero defendió su trayectoria. «He hecho más cosas buenas que malas, tengo una carrera de 17 años, no me van a juzgar por lo que hice en los últimos 3 años», expresó.

El comunicador también se refirió al quiebre de su relación más reciente y reconoció que tomó decisiones que terminaron por destruir su vínculo amoroso.

«Yo me separé hace un año, mandándome otro cagazo, una muy mala decisión que tomé, donde tiré por la borda 8 años de relación, pero lo atribuyo a lo mismo, son patrones que uno va repitiendo en su vida», indicó.

Además, señaló: «Con Faloon o con mi ex pareja, el culpable siempre fui yo, ellas son súper buenas personas».

Frente a esto, Raimundo Cerda indicó: «Si eres capaz de a tu mujer, que es la persona que más amas, decirle ‘mi amor, te amo, estoy solo contigo’, y ayer te la cagaste, lo encuentro horrible».

El reencuentro entre Faloon y Karol

El primer contacto dejó en evidencia la distancia entre ambos. Cuando el comunicador intentó saludarla con un beso en la mejilla, la participante prefirió extenderle la mano.

«Fuiste la única que no saludó desde el comienzo», le comentó Karol Lucero.

Faloon, por su parte, explicó que venía de participar en una competencia junto a Raimundo Cerda y que necesitaba ducharse.

Luego Karol Lucero se preguntó directamente: «Te veo como a la defensiva, como mala onda, ¿así eres con todas las personas que entran?».

La joven le contestó de manera breve que «sí».

Ante la escasa disposición de Faloon, el comunicador optó por cerrar el diálogo y reiteró que buscaba evitar problemas dentro del programa.

«Bueno. Disfruta», contestó ella.

«Gracias Faloon. Al menos lo intenté», finalizó Karol antes de retirarse.

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