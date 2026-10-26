«Un personaje detestable…»: seguidores del Presidente José Antonio Kast explotan contra famoso humorista por polémica imagen mostrada en CHV

Una controvertida rutina de Yerko Puchento encendió las redes sociales y provocó molestia en seguidores de José Antonio Kast.

El personaje interpretado por Daniel Alcaíno apareció en «El Club de la Comedia», de Chilevisión, con una broma que tomó como referencia una tragedia ocurrida en Ecuador.

Durante su presentación, el comediante mostró una imagen editada del sacerdote que murió aplastado por una cruz mientras celebraba misa. Sin embargo, en la fotografía reemplazó al religioso por el mandatario, lo que dio pie a una serie de comentarios irónicos.

«¿Cacharon al curita de Ecuador? ¿Lo tienen? Ahí está», anunció Yerko Puchento al mostrar el registro.

Luego, lanzó: «¡Pu… que son pesados! ¿Por qué no fue cura y fue político? Nos ahorraríamos tantos problemas, señor. La bencina estaría a 100 pesos».

Además, indicó: «Fuera de broma, qué terrible lo que le pasó a ese curita. Le hubiera pasado a Karadima a los 54 años pedófilos que le van a bajar la condena, no a este curita».

Críticas a Yerko Puchento

La intervención no pasó inadvertida en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron el chiste. Incluso hubo quienes plantearon la posibilidad de presentar una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

«Yerko Puchento incitando y festinando ante una posible muerte del Presidente Kast. Este comunacho debe ser denunciado al CNTV y sacado de pantalla para siempre», indicó un usuario a través de X.

Dicha publicación generó múltiples reacciones. De hecho, suma más de 500 respuestas. «CNTVChile es muy grave lo que hace el humorista primero se burla de un sacerdote que murió en una trágica situación y luego usa la imagen para poner al Presidente en ese lugar», comentó un usuario.

«Yerko Puchento es un personaje detestable, militante de la odiosidad que solo VOMITA ODIO y debe ser denunciado al CNTV y sacarlo de pantalla para siempre», escribió otra persona.

De todos, también hubo usuarios que respaldaron al humorista.

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