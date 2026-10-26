Bastián Paz reapareció en redes tras años alejado de la televisión: así luce hoy el humorista

Recientemente, el humorista chileno Bastián Paz reapareció en redes sociales con un video junto a Caraco Duende, personaje del Torneo de Cell, en un registro que generó comentarios entre los usuarios.

A sus 40 años, el humorista se mantiene alejado de la televisión tras enfrentar diversos problemas de salud. Sin embargo, su reciente aparición permitió verlo nuevamente. Esta vez utilizando una silla de ruedas desde una feria.

Durante el video, Bastián Paz lanzó: «Ahora ya camino con el Caraco Duende».

Es importante señalar que el humorista se hizo conocido hace varios años gracias a su participación en «Coliseo Romano». Además, su posterior presentación en el Festival de Viña del Mar 2013

Los problemas de salud que enfrenta Bastián Paz

En junio de 2024, el humorista manifestó públicamente su deseo de regresar a la Quinta Vergara y solicitó una nueva oportunidad para presentarse en el certamen viñamarino, donde consiguió conquistar al público años atrás.

En esa ocasión, Paz también entregó detalles sobre su estado de salud. Según explicó, enfrentaba distintos diagnósticos, entre ellos síndrome cerebeloso, diabetes insípida, histiocitosis X e hipertiroidismo.

Además, aseguró que se encontraba utilizando silla de ruedas, ya que reconoció que caminar le provocaba un gran cansancio.

Por ahora, el nuevo registro difundido en redes sociales no incluye información adicional sobre su condición médica ni permite establecer si ha experimentado alguna mejoría.

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