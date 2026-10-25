¿Volvería a participar en un reality?: Le preguntaron a Pamela Díaz por un posible regreso al formato y esta fue su respuesta

Pamela Díaz se refirió a su salida de Hay que decirlo! y reveló que actualmente busca nuevos desafíos televisivos, lejos de las polémicas que suelen marcar los programas de farándula.

En conversación con el medio Ojo a la Tele, la conductora abordó su presente laboral y reveló si es que entraría a un reality.

Según comentó, ya cuenta con experiencia en este tipo de formatos, pero fue tajante en decir que no volvería a participar. Según contó, ahora prefiere enfocarse en proyectos que le permitan disfrutar de la televisión sin involucrarse en constantes conflictos.

“No es que quiera dar el ejemplo, pero tampoco quiero andar agarrándome con alguien. Quiero que en mi canal lo pasemos bien, que sea entretenido”, indicó.

Las razones de Pamela Díaz para participar en Vértigo Extremo

Durante la conversación, La Fiera también abordó su decisión de dejar el programa de Canal 13, donde trabajó durante dos años.

La comunicadora reconoció que desde hace tiempo quería alejarse de la farándula y que su salida del espacio coincidió con la posibilidad de asumir nuevos desafíos en televisión.

En ese contexto, la llegada de Vértigo Extremo apareció como una alternativa perfecta: “Aparte, el hecho de salir de Hay que decirlo!, estuve dos años. Quería irme de la farándula hace tiempo, prefiero retirarme y cuando me dijeron que venía Vértigo Extremo, dije okey, esto me queda cómodo. Estamos todos en armonía”, concluyó.

De esta manera, Pamela Díaz dejó en claro que, por ahora, prefiere concentrarse en proyectos que le permitan mantener un ambiente entretenido, sin regresar al formato de encierro que ya ha experimentado en distintas ocasiones.

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