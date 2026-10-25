Yoan Amor, exintegrante de La Noche, rompió el silencio luego de que un artículo lo acusara de “colgarse” del momento de Leo Rey y afirmara que lo echaron de la agrupación por «carretero» y tras varias irresponsabilidades.

A través de un comunicado en video publicado en sus redes sociales, el cantante respondió a las versiones sobre su salida de la banda y entregó su propia versión de los hechos. Además, reveló que recibió una llamada amenazante días antes de que se difundiera la información.

El intérprete descartó que la agrupación lo hubiera despedido y aseguró: “A mí no me echó nadie, yo me fui por las mías”.

Aseguran que Yoan Amor salió de La Noche por «carretero» y él salió a defenderse

Según relató el cantante, se fue de la banda por que tuvo problemas con el baterista de aquel entonces. En ese contexto, aseguró que el integrante lo ninguneaba y no respondía cuando intentaba consultarle algo.

Yoan Amor también sostuvo que su compañero utilizaba su trayectoria musical, que incluía presentaciones en festivales de Viña, y su mayor edad como argumentos para imponerse dentro de la banda.

El artista reconoció que estos episodios influyeron en su comportamiento y que, en alguna ocasión, decidió no asistir a un ensayo. Sin embargo, defendió su desempeño profesional y aseguró que nunca faltó a los matinales ni a las presentaciones del grupo, incluso cuando había trasnochado.

Respecto a las acusaciones sobre su vida nocturna, el cantante aseguró que al entrar a la banda tenía 23 años, y lanzó: “Carreteé muchísimo, pero siempre responsable”.

Durante su descargo, el músico también admitió que tuvo problemas con el alcohol y las adicciones.

Según explicó, este antecedente estaría relacionado con la llamada amenazante que recibió. El cantante aseguró que conserva una grabación de la conversación telefónica, en la que, según su relato, le advirtieron que harían públicas esas situaciones personales.

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