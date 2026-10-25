Luis Jara reveló inesperado rechazo de cantante nacional: «Pucha, me encantaría, pero usted es del otro lado político»

Luis Jara sorprendió al contar una desconocida experiencia que vivió con una folclorista chilena. El cantante relató el episodio durante el último capítulo de La Divina Comida, donde compartió con Verónica Villarroel, Melina Noto y Pedro Astorga.

En medio de la conversación, la argentina le preguntó sobre los escenarios más memorables y los más difíciles que ha enfrentado durante su trayectoria artística.

Ante la consulta, Luis Jara recordó su presentación en el Teatro Colón de Buenos Aires, lugar que destacó como uno de los más importantes de su carrera, junto con el Festival de Viña del Mar: “Para mí, el momento más mágico fue haber cantado en el Teatro Colón de Buenos Aires”, reconoció el intérprete.

Luego, explicó que el público argentino lo recibió con una ovación, pese a que muchos no conocían su trabajo. También recordó que, después de esa presentación, tuvo la oportunidad de cantar en el Teatro Real de Madrid la canción Gracias a la vida, acompañado por la sinfónica de esa ciudad.

“Y eso no se visibiliza en Chile. He sentido más generosidad de mis colegas extranjeros que de mis propios colegas”, afirmó.

Luis Jara reveló inesperado rechazo de cantante nacional

En ese contexto, el cantante reveló que el año pasado invitó a una folclorista a acompañarlo en un medley de cuecas, pero la propuesta no tuvo la respuesta que esperaba.

“Yo le pedí a un folclorista el año pasado que me acompañara en un medley de cuecas. Y llamé a esta persona desde la admiración profunda”, relató Luis Jara.

“Y me dice, ‘pucha, me encantaría, pero usted es del otro lado’, del otro lado político. Le digo: ‘¿De qué lado político? ¿Usted sabe por quién voté yo?”, recordó.

Luis Jara cerró el tema: “Me dijo: “Sí, lo que pasa es que si yo canto con usted, me quedo sin pega’. A mi me dolió”, confesó.

“Se supone que yo soy de derecha, se supone, o dijeron que”, expresó el cantante.

Finalmente, el artista lamentó: “Me hubiese encantado y me encantaría cantar con la gente que me hace sentido musicalmente. Y me encantaría que me dijeran ‘no, porque no es mi estilo’; ‘no, porque me cae como las hueas’. Pero no porque ‘me dijeron que tú eras (de derecha)’. Eso me pareció pobre”, concluyó.

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