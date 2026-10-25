«Dejar este lugar en buenas manos»: María José Quintanilla anunció a su reemplazo en la conducción de Dale Play

Una sorpresa marcó el inicio del capítulo de este viernes de Dale Play. Antes de presentar a los equipos del programa de Mega, María José Quintanilla tomó la palabra para comunicar una importante noticia sobre su continuidad en la conducción del espacio.

La cantante explicó: “Tengo una comunicación importante que dar. Hoy es un programa especial. Debo ser honesta, hay cosas que requieren mi atención absoluta y necesito, como buena dueña de casa, dejar este lugar en muy buenas manos”, expresó Coté.

María José Quintanilla anunció a su reemplazo en la conducción de Dale Play

Tras entregar el anuncio, la conductora reveló el nombre de quien quedaría a cargo del espacio de entretención durante los próximos capítulos.

“Este potrero hay que cuidarlo y con ustedes se quedará el mejor, el señor Joaquín Méndez”, anunció la artista.

Poco después, el argentino ingresó al estudio para saludar al público y a su compañera. En ese momento, María José Quintanilla explicó en tono de broma: “Estaba tan nerviosa. ¿A quién le iba a pasar mi potrero? A alguien conocido, si mi potrero no se lo paso a cualquiera”, aseguró.

Por su parte, Joaquín Méndez reaccionó con humor: “Te voy a decir una cosa. En qué cabeza cabe haber llamado a este loquito”, expresó el trasandino.

Luego, el animador bromeó sobre cómo habría conseguido el puesto: “La Cote dijo: ‘tengo que ir a descansar, ¿a quién vamos a traer?’ Este no pudo, aquel no pudo, yo era la figura que quedó”, señaló.

Ante sus palabras, María José Quintanilla respondió: “No, fue el primer número que se me ocurrió”.

Pese a la sorpresa que generó el anuncio, la ausencia de María José Quintanilla en Dale Play no será definitiva. Según informó Página 7, fuentes de Mega aclararon que la conductora se ausentará durante un periodo acotado debido a compromisos relacionados con su carrera musical y sus vacaciones.

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