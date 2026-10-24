«Ahora estamos buscando la naturalidad»: Ignacia Michelson sorprendió tras someterse a nueva cirugía estética

Tras su participación en el Miss Grand International en Tailandia, Ignacia Michelson decidió realizarse una nueva intervención estética. La influencer compartió los detalles del procedimiento a través de sus redes sociales y explicó qué cambios espera conseguir con esta operación.

Según mostró en su cuenta de Instagram, la exchica reality ingresó nuevamente a pabellón para renovar sus implantes mamarios, que tenía desde hace más de una década.

“Me voy a hacer el recambio de prótesis después de 13 años”, explicó Michelson antes de la intervención.

Ignacia Michelson sorprendió tras someterse a nueva cirugía estética

En ese contexto, la influencer reconoció que había postergado el procedimiento durante varios años y aseguró que ahora tomó la decisión de priorizar su salud. “Muy irresponsable de mi parte, obviamente. Pero como hoy estamos más responsables, es momento de hacer el recambio de prótesis”, agregó.

Aunque la creadora de contenido comentó que inicialmente quería reducir el tamaño de sus implantes, finalmente decidió mantenerlos. Según explicó, la alternativa implicaba someterse a otra técnica quirúrgica.

En esa línea, Ignacia Michelson señaló que optó por conservar el volumen, pero buscar un resultado más natural, especialmente en la posición de las prótesis.

La exchica reality también explicó cuál es el objetivo de esta nueva intervención, antes de ingresar al quirófano.

“No queda el implante aquí (muy arriba), sino que queda mucho más natural, porque ahora estamos buscando la naturalidad. Así que me voy a operar en un ratito más y les vamos a mostrar los resultados. Estoy nerviosa, pero sé que estoy en las mejores manos”, cerró.

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