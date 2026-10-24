¿Problemas para la organización?: Aseguran que importante artista confirmado se habría bajado del Festival de Viña 2027

La participación de Laura Pausini en el próximo Festival de Viña del Mar 2027 estaría en duda. La cantante italiana sonaba como uno de los nombres importantes para la próxima edición del certamen, pero una nueva información apunta a que habría decidido retirarse de las negociaciones.

Según informó una fuente a El Filtrador, que conocería de cerca las conversaciones para cerrar la parrilla del festival, la decisión habría provocado una “crisis máxima” en la organización.

La misma persona entregó detalles sobre el escenario que enfrentaría el equipo a cargo del evento. “Algo pasó… estaban tratando de revertir su decisión… parece que se bajó”, contó.

Ante esta situación, los organizadores habrían intentado convencer a la artista de reconsiderar su postura y volver a formar parte de los espectáculos que se realizarán en la Quinta Vergara.

Aseguran que Laura Pausini se habría bajado del Festival de Viña 2027

Pese a la información que apunta a una eventual salida de la cantante, su participación todavía no estaría completamente descartada. La fuente consultada por el medio reconoció que no conoce con certeza el desenlace de las conversaciones.

“No tengo la certeza de que sea así o si JP González logró convencerla”, agregó.

La intérprete italiana era uno de los nombres que figuraban entre los posibles confirmados para la edición 66 del festival. En abril, la propia artista reveló que había recibido un llamado para participar en Viña 2027.

Además, la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró durante una transmisión en vivo por Instagram que Laura Pausini recibiría la Gaviota de Platino, uno de los reconocimientos más importantes del certamen.

“Si uno revisa los requisitos o las bases para obtenerla, calzan perfectamente con la trayectoria de Laura Pausini. Así que ahí tendríamos la nueva artista que se lleva este preciado galardón”, consignó.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que las negociaciones entre la cantante y el festival no llegan a buen puerto. En diciembre de 2018, su participación en la edición de 2019 también se cayó. Al enterarse de la parrilla oficial, Laura Pausini reaccionó en Instagram con un breve mensaje: “Lo acabo de descubrir”.

Más problemas para la organización

La eventual salida de Laura Pausini se sumaría a las complicaciones que enfrentaría la organización para definir los artistas de la próxima edición.

De acuerdo con una fuente citada por El Filtrador, las conversaciones para completar la programación “les ha costado mucho”.

Otra persona apuntó a diferencias con Bizarro, productora encargada del festival junto a Mega, y cuestionó las opciones disponibles para contratar artistas.

“No están muy contentos con Bizarro… no pueden traer a los artistas que ellos quieren porque no son los artistas que trabaja la productora”, comentó.

En cuanto a los humoristas, el principal obstáculo sería económico. Según los antecedentes entregados al medio, algunos comediantes preferirían presentarse en otros festivales televisados debido a que ofrecen mejores pagos. “Viña es otra cosa. Bizarro paga mal”, resumió la fuente.

Por ahora, entre los nombres que estarían en conversaciones para Viña 2027 figuran Gondwana, Quique Neira, Fabrizio Copano y Lucho Miranda, según el mismo medio.

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