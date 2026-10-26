Festival Bamba hizo historia en el Parque O’Higgins con Juanes, Marc Anthony y más figuras de la música latina

La música latinoamericana se tomó el Parque O’Higgins durante el fin de semana. La primera versión del Festival Bamba reunió a 60 mil personas entre el sábado 24 y el domingo 25 de octubre, con una programación que reunió a destacados artistas de distintos países y generaciones.

Un encuentro de música latina

El evento recibió a cerca de 30 mil asistentes por jornada. Sobre sus escenarios, figuras como Juanes, Marc Anthony, Fito Páez y Carlos Vives encabezaron dos días marcados por los ritmos y las raíces del continente.

Además, también dijeron presentes Los Vásquez, Bomba Estéreo, Orishas, Jovanotti, Elena Rose, Amigo de Artistas, Gale, Ráfaga, Catalina y Las Bordonas de Oro y Conociendo Rusia, entre otros nombres.

La diversidad musical fue uno de los ejes de esta primera edición, que buscó reunir distintas expresiones de la cultura latinoamericana en un mismo lugar.

De este modo, el Parque O’Higgins se convirtió en el punto de encuentro para miles de personas que disfrutaron de una propuesta que cruzó estilos, generaciones y nacionalidades.

Detrás del Festival Bamba existe una idea que comenzó a tomar forma siete años atrás. El proyecto nació de una visión entre Lotus y Juanes, junto a su equipo de management, liderado por Rafael Restrepo.

El objetivo era llevar la música latina a una nueva dimensión y crear un espacio que celebrara el talento, las raíces y la identidad cultural de la región.

Con una convocatoria total de 60 mil personas, el festival concretó esa propuesta en dos jornadas que conectaron a artistas y público en torno a un elemento común: la música como expresión de la identidad latina.

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