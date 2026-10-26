Melina Noto se sincera sobre por qué no se ha casado con Pangal Andrade: inesperada confesión

Recientemente, Melina Noto sorprendió al revelar cuánto tiempo estaría dispuesta a esperar para casarse con Pangal Andrade.

La periodista habló sobre el tema en «La Divina Comida», donde Luis Jara le preguntó si le gustaría contraer matrimonio con el deportista.

Ante esto, Melina Noto reconoció que alguna vez imaginó casarse antes de convertirse en madre. Sin embargo, la llegada de su hija modificó sus planes. «Hemos hablado del tema… Creo que yo me debería haber casado antes de tener la guagua», confesó.

Sin embargo, explicó que organizar una boda también implica pensar en otras actividades, como la despedida de soltera y la luna de miel. Por ahora, considera que su pequeña todavía es demasiado chica para dar ese paso.

«Ahora, ¿cómo hago la despedida de soltera? ¿Cómo me voy a mi luna de miel? Está muy chiquita la guagua, y cuando crezca un poco se viene la segunda», comentó durante el programa.

Melina Noto puso fecha tentativa para su matrimonio con Pangal Andrade

Pese a que no descarta casarse con Pangal Andrade, la comunicadora sorprendió al entregar una fecha tentativa.»Yo me voy a casar en unos ocho años», indicó.

La razón tendría relación con la crianza de sus pequeños. Melina Noto explicó que le gustaría esperar que crezcan. Así, podrían quedar al cuidado de sus abuelas mientras ella y el deportista disfrutan de una extensa luna de miel.

De todas formas, la periodista dejó claro que el matrimonio sí está entre sus deseos. Incluso, reconoció que le gustaría que Pangal Andrade tomara la iniciativa. «A mí me gustaría casarme y me gustaría que me pidiera matrimonio», sostuvo.

La conversación también sumó a Pedro Astorga, primo de Pangal, quien aprovechó la instancia para bromear sobre el futuro matrimonio.

«Soy el único de los primos que va quedando soltero», comentó.

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