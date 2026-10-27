Revelan que Tonka Tomicic tendría nueva pareja y filtran foto que la delataría: «Me llegó a mi celular»

Recientemente, la vida amorosa de Tonka Tomicic ha dado mucho que hablar. Esto debido a que se rumorea que un supuesto galán la habría conquistado.

En el programa Alfombra Roja, Mario Velasco indicó que la figura de Mega estaría pasando por un buen momento personal.

«A mí me dicen que Tonka estaría bien y feliz con esta persona (…) no es conocida popularmente en el mundo de las comunicaciones», indicó.

Vale señalar que Tonka Tomicic reaccionó a este rumor. Esto lo hizo a través de un mensaje enviado a su amigo Ricardo Cantín, quien participó en Plan Perfecto este lunes.

«Tú puedes decir, riéndote, que me den un tiempo, porque me están espantando a todos los pretendientes», mencionó.

La foto que delataría a Tonka Tomicic

Posteriormente, Patricio Sotomayor anunció en Plan Perfecto que tenía imágenes relacionadas con el supuesto romance.

«Se filtró una foto y somos el primer medio que la va a mostrar en exclusiva», aseguró.

Luego de mostrar la imagen, Patricio Sotomayor le consultó a Cantín si el hombre que aparecía en la imagen junto a Tonka era su actual pareja.

Vale señalar que la fotografía mostraba una multitudinaria comida al aire libre, con varios asistentes cuyos rostros estaban censurados. El único que se distinguía era el de la animadora, acompañada por su amigo.

«¿De dónde sacaste esa foto?», preguntó Cantín. «Me llegó a mi celular», respondió el periodista.

Luego el amigo de Tonka Tomicic expresó: «Imposible que te llegue a tu celular… de los personajes que están ahí ninguno trabaja en televisión, ni le gusta la televisión».

Posteiormente, Cantín indicó: «No tiene pareja, insisto. Pero sí hay un pinche en esa foto».

Francisca García-Huidobro también se sumó a las teorías. La conductora planteó que Julio César Rodríguez podría haber tenido alguna influencia en el eventual acercamiento, debido a la cercanía que mantiene con Tonka.

«Esta persona que sería el pinche de Tonka… fue partner de Julio en la época de investigaciones en la época de prensa escrita (…) puede que haya hecho un trabajo ahí», mencionó.

Luego, Patricio Sotomayor exhibió una segunda fotografía, también con los rostros censurados, Cantín le hizo una advertencia.

«Terminando el programa, tenemos que hablar (…) te pido mucho respeto Pato con el tema», expresó.

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