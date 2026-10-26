«Lo tiene como chico, pero me cae tan bien, me hace tanto reír. No sé qué hacer (…) Me dieron cosquillas, pero no tantas»

Hace algunos días, una auditora llamó hasta «El Portal del Web» de RadioActiva para contar una situación que está viviendo y que la tiene complicada.

La mujer le contó a DJ Black y José Luis Godoy que le gusta mucho la personalidad de un hombre, pero que hay algo de su físico que no la termina de convencer.

El problema que enfrenta la auditora

Según relató, ambos ya habían salido en varias ocasiones. Sin embargo, cuando llegó el momento de dar un paso más en la relación, se encontró con algo que no esperaba.

«Lo tiene como chico, pero me cae tan bien, me hace tanto reír, pero no sé qué hacer», indicó.

«Yo siempre lo mido como con mis puñitos, ¿cachái? Entonces como que no me convenció mucho la verdad, pero sabés que lo encuentro tan entretenido, tan simpático, entonces no sé qué hacer», añadió la mujer.

Luego, la auditora reconoció que «mira, igual me dieron cosquillas, pero no tantas».

Frente a esto, diversas mujeres se comunicaron con la radio e indicaron que el tamaño si importa.

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