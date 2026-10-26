¿Un Halloween diferente? el panorama inspirado en Harry Potter que llega a Santiago

¡Atención fanáticos de Harry Potter! En Santiago existe un restaurante que prepara una jornada inspirada en la clásica película para el 31 de octubre.

Se trata de Incantum, ubicado en CentroParque, junto al Parque Araucano, en Las Condes. El recinto cuenta con una ambientación inspirada en el universo mágico de Harry Potter.

La actividad combinará gastronomía, personajes fantásticos y espectáculos en vivo, en una experiencia pensada tanto para adultos como para niños.

Magia en vivo y sorpresas para celebrar Halloween

Uno de los principales atractivos de la jornada será la presencia de magos y personajes que recorrerán las instalaciones del restaurante. Además, los asistentes podrán disfrutar de intervenciones de magia en vivo a pocos centímetros de sus mesas.

La experiencia también tendrá novedades en su oferta gastronómica. Incantum presentará un postre exclusivo de Halloween, creado especialmente para la ocasión y que no forma parte de su carta habitual.

A esto se sumará una actividad de pinta caritas con maquillajes temáticos, ideal para quienes quieran complementar la celebración con un look inspirado en esta fecha.

De esta manera, el restaurante busca ir más allá de la decoración tradicional de Halloween.

La propuesta se presenta como una alternativa para quienes quieran disfrutar de una salida diferente durante esta celebración, sin dejar de lado la posibilidad de compartir en familia.

Vale señalar que la actividad contará con cupos limitados y requerirá reserva previa. Incantum está ubicado en CentroParque, junto al Parque Araucano, en la comuna de Las Condes.

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