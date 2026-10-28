¡Se confirma el regreso de Pitbull a Chile!: revisa la fecha, el recinto y cómo comprar entradas para el concierto

Recientemente, se confirmó el regreso del popular cantante estadounidense, Pitbull a Chile con un show programado apra el 11 de febrero en el Santander Arena.

El espectáculo será parte de una gira por Latinoamérica. Brasil, Colombia, Perú, Argentina y México también serán parte de su recorrido,

Vale señalar que había gran expectación sobre una visita de Pitbull a Chile. Esto después de que el mismo anunció su regreso al continente durante el Superstar Q&A de Billboard Latin Music Week 2026.

Por otro lado, es importante recordar que el pasado 9 de octubre, el artista lanzó «PITCOIN», su decimocuarto álbum de estudio.

El disco reúne 24 canciones y cuenta con colaboraciones de figuras como KISS, Bon Jovi, Enrique Iglesias, Lil Jon, Jason Derulo, Akon, Wiz Khalifa, Ne-Yo, Afrojack, Gente de Zona y Jowell & Randy.

Venta de estadas para el concierto de Pitbull en Chile

La preventa de entradas estará disponible desde el lunes 2 de noviembre, a las 12:00 horas. Los clientes Entel y quienes paguen con tarjetas Santander podrán comprar sus tickets con un 20% de descuento.

En tanto, la venta general comenzará el jueves 5 de noviembre, a las 12:01 horas. Ambas modalidades estarán disponibles a través del sistema Puntoticket.

De este modo, los fanáticos chilenos podrán disfrutar del regreso de Pitbull, conocido mundialmente como Mr. Worldwide, quien se ha caracterizado por sus espectáculos cargados de energía y un repertorio que reúne éxitos de distintas etapas de su carrera.

También te podría interesar leer en RadioActiva: De Chile para el mundo: Martinwhite alcanza el billón de streams y se prepara para su Teatro Caupolicán

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google