«Anda y elige…»: Famoso animador reveló los lujosos e impensados regalos que le ha hecho Arturo Vidal

En un reciente capítulo de Alfombra Roja, Mario Velasco entregó detalles sobre su amistado con Arturo Vidal.

El panelista recordó que el futbolista lo invitó en varias oportunidades a Europa para conocer de cerca su vida fuera de las canchas. Además, de unas vacaciones en Colombia.

«Es un tipo inmensamente generoso. Toda su vida me invitó a Europa a conocer cómo vivía. A su casa. También me invitó a unas vacaciones en Colombia», indicó Mario Velasco.

El comunicador también entregó detalles de aquella escapada al Caribe, que reunió a un grupo numeroso de amigos.

«Fuimos a una isla muy bonita, lo pasamos increíble. Éramos 12 hombres y 17 mujeres. Yo estaba soltero. Nunca he estado en un lugar más lindo del Caribe», mencionó.

Según explicó, el viaje tuvo como destino una isla ubicada en Barú, Colombia. El lugar contaba con una sola casa, lo que permitió al grupo disfrutar de una experiencia alejada de los destinos turísticos tradicionales.

El regalo que Mario Velasco recibió de Arturo Vidal

Durante el programa, Cecilia Gutiérrez le consultó a Mario Velasco sobre una historia relacionada con los caballos de carrera que Vidal supuestamente regalaba a sus cercanos.

El panelista confirmó que el futbolista le hizo una propuesta de ese tipo. «Nosotros compartimos la misma pasión, fue uno de los factores por los cuales nos hicimos amigos», señaló.

Luego, recordó una llamada que recibió durante unas fiestas de fin de año. «En alguna oportunidad para Navidad me llamó y me dijo: ‘Mario, te quiero hacer un regalo. De los caballos que vienen a remate, te puedes quedar con una patita’, que es un 25%. Anda, elige y ese caballo se inscribe», contó Mario Velasco.

El comunicador también se refirió a la posibilidad de que el deportista esperara algo a cambio de sus gestos.

«Ellos salen muy chicos de su casa. Logran un bienestar económico importante y yo creo que lo único que necesitan es contención, es gente de su círculo desde los 15 años que saben de sus raíces. En alguna vez me tocó contenerlo», comentó.

«Él lo que pedía era discreción, lealtad con respecto a lo que pasase en lo privado», finalizó Mario Velasco.

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