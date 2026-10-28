«Es mucho más que una ideología»: Jovanotti reveló lo que representa para él «El pueblo unido» y adelantó posible colaboración con Inti-Illimani
Jovanotti no escondió su admiración por Mon Laferte y adelantó una posible colaboración con Inti-Illimani.
El cantante italiano Jovanotti dijo presente en el Festival Bamba durante este fin de semana. Y después de presentarse conversó con RadioActiva. De este modo, habló de su conexión con Chile y el contindente.
Las palabras de Jovanotti
«Me considero un artista latino (…) Me enamoré de la música latina, sobre todo de rock nacional y artistas como Fito Páez y Charly García», reconoció.
Además, indicó: «Soy un gran fan de la música latina. Considero a Mon Laferte un genio, o Milo J me gusta mucho».
Jovanotti reconoció que es un gran momento para la música latina. «Si tú piensas lo que ha hecho Bad Bunny, es el artista más importante del mundo».
En este sentido, el artista reconoció que es amigo de Ana Tijoux y que le gustaría poder colaborar con Mon Laferte.
Asimismi, mencionó que es probable que próximamente haga algo con Inti-Illimani.
«Dos días atrás hablé al teléfono con Inti-Ilimani, porque el próximo año van a celebrar 60 años de vida. Por eso puede ser que hagamos algo juntos», expresó.
Durante su presentación, Jovanotti sorprendió al interpretar «El Pueblo Unido».
De este modo, mencionó que «es una canción que yo escuchaba cuando era muy niño».
En este contexto, mencionó que Inti-Illimani era una banda muy conocida en Italia, ya que vivieron por años en el país tras ser exiliados durante la dictadura.
«Siempre en la televisión estaba Inti-Illimani con ponchos, cantando ‘Alturas’, cantando ‘La Fiesta de San Benito’ y otras canciones tradicionales», expresó.
Además, sobre «El Pueblo Unido» indicó: «Yo no la considero una canción ideológica, yo la considero una canción que habla de libertad y la libertad no tiene ideología. Es mucho más que una ideología».
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