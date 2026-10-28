Paola Jara y Lauta se juntaron y lanzaron «Todo lo que está bien»: una cumbia que celebra el amor

Paola Jara y Lauta se juntaron para darle vida a «Todo lo que está bien», una colaboración que apuesta por la cumbia, el romance y la alegría de encontrar un amor correspondido.

La cantante colombiana y el artista argentino presentan una propuesta fresca y bailable que invita a dejar atrás las penas.

El sencillo muestra una faceta más fresca y espontánea de Paola Jara. Además, la colaboración también marca el encuentro de dos estilos musicales.

Por un lado, la artista colombiana aporta su característica fuerza vocal. En tanto, Lauta suma una energía juvenil y sonidos actuales que encuentran en la cumbia un punto de conexión.

La colaboración entre Paola Jara y Lauta

El origen de «Todo lo que está bien» tiene una particularidad. Antes de recibir la propuesta, Paola Jara ya escuchaba la música de Lauta y tenía su canción «Puñaladas» entre sus favoritas.

Luego se dio la posibilidad de colaborar y viajó hasta Argentina. De este modo, compartió jornadas de estudio con el cantante, las que que estuvieron marcadas por los mates, las risas y las conversaciones.

El lanzamiento llegó acompañado de un videoclip dirigido por Genaro Donati y filmado en Buenos Aires. Acá. capital argentina se convierte en uno de los escenarios principales de la historia, con postales de lugares emblemáticos como el Obelisco y la Torre Monumental.

En el audiovisual, ambos artistas recorren la ciudad, comparten con amigos y disfrutan de situaciones cotidianas. La propuesta evita mostrar una historia de amor entre los protagonistas y se concentra en la complicidad, la amistad y la buena energía que transmite el tema.

Vale señalar que «Todo lo que está bien» se suma a un año de importantes movimientos en la carrera de Paola Jara.

Entre ellos destacan su nominación al GRAMMY por Sin Rodeos y el lanzamiento de Despecho a 2 voces, su proyecto junto a Jessi Uribe.

Además, el próximo 21 de octubre, la cantante participará junto a Uribe en el panel «Amor y Música» de Billboard Latin Music Week, en Miami.

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