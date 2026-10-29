«Ya empezó con los garabatos ya…»: José Antonio Neme estalla contra panelista y llama a programa en vivo

José Antonio Neme y Javier Fernández protagonizaron un tenso momento en el programa Zona de Estrellas. Esto después de que el rostro de Mega llamó al programa para responder a unas críticas del estilista

Vale señalar que en el espacio de farándula estaban hablando del conductor de Mucho Gusto, quien según una fuente anónima tendría actitudes egoístas y sería «mano de guagua».

Ante esto, José Antonio Neme Neme explicó que solo acostumbra a llevar regalos de sus viajes para Karen Doggenweiler y Marianne Schmidt y que no era el «Viejito Pascuero» para andar repartiendo obsequios.

A raíz de esto, Javier Fernández lo cuestionó. «Creo que habla mucho de su egocentrismo, el jactarse y estar orgulloso de ser un tipo egoísta. Finalmente, Neme es egoísta, es un gran egoísta y eso es feo, Neme. Yo preferiría que hiciera un esfuerzo por tratar de ser genero, por cambiar», señaló el panelista.

Fernández también lo instó a modificar su actitud con quienes trabajan junto a él. «Eres grande, eres adulto, trata de ser generoso con tus compañeros que están diciendo en el equipo. No es que nosotros lo estemos inventando. Aparte, es un rumor que hace tiempo que corre», mencionó.

José Antonio Neme llamó a Zona de Estrellas

Los dichos del estilista provocaron la reacción del periodista de Mega, quien decidió comunicarse directamente con el programa.

«¿Quién te dijo a ti que yo soy egoista? ¿tú me conoces en términos personales? (…) Yo no te he visto nunca en persona compadre», lanzó el conductor de Mega.

Luego, defendió su manera de relacionarse con las personas de su entorno y cuestionó que lo criticaran por decidir a quién hacerle regalos.

«Yo le hago regalos a la gente a la cual yo quiero de corazón. No ando tirando billetes desde un helicóptero. Si gano mucho o poco, es problema mío. Si ando con un Rolex, esa hu… me la compro yo con la plata que gano. Parece que te pasaste 10 pueblos, compadre», lanzó Neme.

En medio de la discusión, se escuchó a la doctora Cordero comentar: «Ya empezó con los garabatos ya».

Sin embargo, el intercambio no terminó ahí. Fernández mantuvo sus críticas. «Estoy analizando tus declaraciones, lo que dice tu equipo, que era manito de guagua po’ hueón», expresó.

En tanto, José Antio Neme indicó: «Si vas a trabajar en farándula, lo mínimo es que te peguí en la mañana y veas las 5 horas de programa, compadre».

«Pero si lo vi po’ compadre, ¿qué te imaginas tú mandándome a ver farándula hueón?», respondió el panelista de Zona de Estrellas.

Posteriormente, indicó: «Yo lo encuentro feo. No me gusta la gente así y yo también tengo la libertad de decir que no me gusta la gente así, me gusta la gente generosa que comparte con los equipos».

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