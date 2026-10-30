El momento de furia de Faloon Larraguibel con Karol Lucero en Volverías con tu ex? 2: «Anda a jotearte a otra. No vengas a excusarte»

Una particular dinámica terminó generando un ambiente de tensión en el último capítulo de «Volverías con tu ex? 2».

En esta instancia, Faloon Larraguibel, no ocultó su molestia cuando Raimundo Cerda tuvo que escoger el rostro más bonito entre las mujeres del reality.

El exchico reality se inclinó por Flavia Laos y explicó qué característica había llamado su atención. «Los ojos más que nada, tiene unos ojos súper penetrantes, azules como celestes, bien impactante. No sé si la cara más linda, pero lo que comentaron, eso natural que las chicas tienen», indicó.

Su respuesta no cayó nada bien en Faloon. «Que se vaya a la mier…», indicó en primer instancia. Luego se levantó y comenzó a gritarle a Raimundo: «¡¿Qué te pasa?!».

La reacción generó comentarios de otras participantes, quienes intentaron intervenir. «No lo cohíbas», le recomendaron Flavia, Yamila y otras mujeres. Sin embargo, Faloon también arremetió contra ellas: «¡Cállate tú!».

Ante la situación, Tonka Tomicic tuvo que intervenir para mantener el orden de la actividad. «Usted no puede interferir en esta elección, lo siento, señorita Faloon, vuelva», le advirtió.

Desde la casa, la rubia respondió con otro grito: «¡Bueno, entonces después él va a tener la culpa!».

El descontento de Faloon

Más adelante, Raimundo Cerda tuvo que escoger otras características de las participantes. En esa instancia, destacó el pecho y las caderas de Faloon, a quien describió como un cuerpo perfecto. Sin embargo, el comentario no consiguió calmar su enojo.

«Nada, ya la re cag…, es que de verdad», manifestó. También cuestionó que su pareja destacara los ojos de Flavia por sobre otros atributos. «Los ojos no te hacen todo, no porque tengas el color más claro vas a ser más linda», indicó.

La última elección de Raimundo fue el corazón de Larraguibel. Para justificar su decisión, recordó la relación que ambos mantuvieron y el apoyo que recibió de ella durante los momentos difíciles.

«Compartimos un año y tanto de amor que me dio cobijo, me escuchó cuando estuvimos mal, hemos pasado situaciones horribles juntos, hemos salido adelante y ese corazón maternal que Luis dijo, te hace sentir seguro, contento, como que está todo bien, esa sensación de paz cuando el silencio no es incomodidad», expresó.

Pese a sus palabras, Faloon dejó en claro que ya no quería escuchar sus argumentos. «No me interesa absolutamente nada lo que diga Rai», aseguró.

Pero el conflicto no terminó con la dinámica. Una vez finalizada la actividad, ambos volvieron a discutir. Raimundo intentó explicarle que había respondido con respeto y que también había destacado distintas partes de ella.

«¿Estás enojada conmigo? Fue un juego, fui súper respetuoso. Escuchaste la parte de cuando hablé del corazón, siento que es lo que más importa, elegí todo tu cuerpo, entero», le planteó.

La respuesta de Faloon fue tajante: «Asume tus cosas, entre más hablas, peor, no quiero escucharte, chao, no voy a hablar contigo. Anda a jotearte a otra. No vengas a excusarte».

Raimundo, por su parte, le pidió que cambiara su actitud y defendió su postura. «Deja de repetir las cosas, eres una mujer con argumentos, capaz de expresarse, no está bien lo que estás haciendo», mencionó.

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