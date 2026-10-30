Los Jaivas regresan a Rapa Nui con concierto gratuito: fecha, lugar y cómo verlo gratis en YouTube

Después de diez años lejos de Rapa Nui, Los Jaivas volverán a presentarse en la isla con un espectáculo gratuito. La cita será este viernes 30 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en Hanga Vare Vare. Recinto que alberga importantes encuentros culturales y artísticos del territorio insular.

Esta será la tercera visita de la histórica agrupación chilena a la isla. El regreso también tendrá un significado especial. Esto debido a que se suma a la gira con la que celebran los 45 años de «Alturas de Machu Picchu».

El tour ha llevado a la banda por distintos escenarios de Chile y el extranjero. Ahora, Rapa Nui se incorporará a este recorrido con una presentación que reunirá parte de su extenso repertorio, incluidos algunos de los temas más representativos de la emblemática producción.

De esta manera, los habitantes de la isla y quienes se encuentren de visita podrán disfrutar gratuitamente de un espectáculo que une música y patrimonio cultural. Además, la presentación permitirá reencontrar a Los Jaivas con un territorio cuya identidad y paisajes mantienen una estrecha relación con la propuesta artística que han desarrollado durante más de 60 años.

¿Cómo ver gratis el concierto de Los Jaivas en Rapa Nui?

Quienes no puedan asistir presencialmente también tendrán la oportunidad de disfrutar del espectáculo desde cualquier punto de Chile.

La presentación contará con una transmisión especial el domingo 8 de noviembre, a las 20:00 horas. La emisión estará disponible a través de las señales radiales y los canales de YouTube de ADN, Rock & Pop y Futuro, medios que forman parte de PRISA Media.

Así, el esperado regreso de Los Jaivas a Rapa Nui podrá llegar a una audiencia mucho más amplia.

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