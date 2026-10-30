Adriana Barrientos encendió las alarmas con inesperadas peticiones previo a ser operada: «si a mí me llega a pasar algo, quiero que…»

Recientemente, Adriana Barrientos encendió las alarmas a través de su cuenta de Instagram.

Resulta que la modelo compartió una serie de instrucciones en caso de que le ocurra algo durante una intervención quirúrgica a la que se someterá.

«En caso de que me pase algo, quiero que Manu González ingrese a mi Porsche y, en la guantera de mi auto, hay un documento el cual tú, Manu, no has leído», indicó haciendo referencia al periodista español, quien fue su compañero en Zona de Estrellas.

«Y si a mí me llega a pasar algo, quiero que le entregues este documento a todos los medios de prensa», expresó en sus historias.

Aunque no reveló todos los detalles, Adriana Barrientos entregó algunas pistas sobre el contenido del material.

«El papel tiene algo que ver con cosas que se pueden ver en pantalla. Cosas que han salido públicamente en televisión y que yo creo que muchos de ustedes no han reparado», comentó.

«Imagínate, uno como mujer, estar atravesando algo sumamente complicado y tener que quedarse callada», agregó.

¿Por qué debe operarse Adriana Barrientos?

Más allá de sus declaraciones, la modelo también aclaró el motivo de la intervención médica que tiene pendiente.

«Mi operación es justamente por el asalto que sufrí el otro día, donde me rompieron el hombro», explicó.

Por último, Adriana Barrientos aprovechó la publicación para realizarle una petición a Danilo 21 relacionada con Asia, su mascota. La modelo manifestó su deseo de que, si llega a fallecer, sus cenizas puedan descansar junto a ella.

«Se vayan conmigo, se vayan dentro de mi cajón», señaló.

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