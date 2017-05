26 / Mayo / 2017

Junior Playboy reapareció en TV con nuevo look y afirmó ser un “sex symbol”

El ex chico reality participó en el programa Mentiras Verdaderas de La Red donde llegó con un nuevo look y habló sobre distintos temas, uno de ellos de su nuevo amor y lo feliz que es con ella.

Dijo que la afortunada es Valeska Cárdenas a quien conoció en una exposición de arte y que ella no sabía nada de él porque llevaba poco tiempo en Chile. “A ella le gustó mi sonrisa y mi espontaneidad. Y a mí también me gustó ella, su color ‘qué raro dije yo el color de su piel’, porque no sé si decirte que es morena o como que tiene luz en el cuerpo”.

Pero eso no es todo ya que demostró que se tiene harta fe, de hecho afirmó “yo le digo a mi chica que soy un sex symbol ¡cachai! a mi me cuesta ponerle freno a mi vida”. Además dejó clarito que a él “le gusta llevar las riendas”.

Si bien está muy feliz reconoció que todo no ha sido color de rosa: “Un tiempo estuve perdido, entre sombras, desequilibrado, no encontraba mi camino. Pero siempre supe cuál era mi ser, siempre supe quién soy yo. Y yo de repente lloraba y decía ‘Dios, necesito una iluminación, estoy decayendo, estoy haciendo cosas que no corresponden, me veo envuelto en esto’”, dijo el rubio.

Luego afirmó que en televisión también hay maldad, “hay programas que son maldadosos, que hacen de una noticia, de una persona como de uno, agrandarlo y llevarlo para otro sitio. Ellos sabiendo que yo soy inocente, pero hacen como una historia de eso, claro, les favorece el rating a ellos, a ellos les da lo mismo, ellos después apagan las cámaras, se van a acostar y duermen tranquilos, pero el que quedaba con el problema era yo porque yo me sentía atacado, invadido por todos”.