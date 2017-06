28 / Junio / 2017

Jamiroquai confirmó su regreso a Chile

La banda británica conformada por Jay Kay, The Buffalo Man y The Cat in The Hat, confirmó su regreso a Chile para el próximo 16 de diciembre en el Movistar Arena.

Jamiroquai volverá al país para presentar su más reciente trabajo discográfico “Automaton” además de repasar sus grandes éxitos como When you gonna learn?

La agrupación en sus 25 años de trayectoria ha vendido más de 27 millones de álbumes.

Las entradas estarán a la venta a través del sistema Puntoticket

Habrá una preventa exclusiva Club Movistar con 20% de descuento desde este viernes 30 de junio, a las 11 AM, al domingo 2 de julio, a las 10.59 AM. En tanto, el inicio de la venta general será domingo 2 de julio, desde las 11 de la mañana.