Scarlett Johansson asiste a premiere junto a abuela que era idéntica a ella

13 / Junio / 2017

Ambas fueron fotografiadas en el evento y los cibernautas no tardaron en elogiarlas.

Hace unas semanas, un usuario de Reddit publicó una fotografía de 1967 de su abuela, en la aparecía extremadamente parecida a la actriz Scarlett Johansson. Bajo la imagen, Denver Dood escribió: “Mi abuela lucía como Scarlett Johansson cuando era joven”.

La instantánea fue tomada en la década del 60, en Tulsa, Estados Unidos, y la abuela Geraldine Dodd aparece con su “mejor rostro de borracha”.

Como era de esperarse, la imagen se viralizó rápidamente e incluso la estrella de Hollywood se pronunció al respecto a través de una divertida grabación: “Este es un video para la abuela Geraldine. Geraldine, he estado absolutamente inundada con emails y mensajes sobre cuánto nos parecemos”, según indica People

“Tuve que ver la foto por mí misma y… ¡Dios mío! Quiero conocerte en persona. Vi que decías que estabas ‘drunk as a skunk’ (borracha como un zorrillo) cuanto te hicieron la foto y me gustaría ver tu cara de borracha. Quiero compartir una cara de borracha contigo. ¡Vamos a tomarnos algo, Geraldine! Te invito… ¿Quieres venir a ver Rough Night conmigo, ser mi invitada? Te veo en el bar” , agregó la celebridad.

Y es que la actriz cumplió su palabra e invitó a Geraldine a la premiere de la cinta, en donde fueron fotografiadas.

this is so soft. (Scarlett Johansson and Grandma Geraldine!) pic.twitter.com/gpvDPvXZe2

— Scarlett Johansson (@scarljohanssons) 13 de junio de 2017