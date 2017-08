Kate Winslet confesó “el jugueteo” que tiene con DiCaprio

28 / Agosto / 2017

Recientemente Kate Winslet concedió una entrevista a la revista Glamour UK, en la que habló sobre distintos temas, de hecho confesó que si no hubiese alcanzado el éxito en la actuación se hubiese dedicado a la peluquería.

Pero como era de esperar, fue consultada por la cercana relación que mantiene con Leonardo Dicaprio con quien hace unos días se le vio muy abrazada en las playas de Francia. Las fotografías captadas recorrieron el mundo, pues son material de especulación sobre un incipiente “romance” entre ellos. Aunque siempre se ha dicho que el actor lleva 20 años enamorado de Kate, quien jamás pasó más allá de considerarlo un gran amigo.

Pero la actriz respondió a este rumor afirmando que con Leo tienen un particular juego. “No quieren saber la última conversación que tuvimos, porque fue tan graciosa que me hizo reír mucho (…) Nos dijimos: ‘¿Puedes imaginarte qué pasaría si el mundo se entera de las cosas estúpidas que nos decimos?’. No les diré de qué hablamos, pero sí, somos muy, muy cercanos”

“A veces nos decimos frases raras de Titanic, porque sólo nosotros podemos, y lo encontramos muy divertido” afirmó Kate.