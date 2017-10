19 / octubre / 2017

Christian Bale contó la extraña petición que le hizo el “Joker” en rodaje de “Batman”

El destacado actor Christian Bale en entrevista con The Hollywood Reporter reveló detalles de la grabación de “Batman: El caballero de la noche” y este contexto contó la extraña petición que le hizo Heath Ledger (The Joker).

Bale dijo que en la escena donde su personaje tiene que pelear con el Guasón, el fallecido actor lo provocó para que los golpes fueran reales. “Como puedes ver en la película, “Batman” empieza a golpear al Joker y se da cuenta de que no es un enemigo cualquiera. Porque cuanto más lo golpea, este más lo disfruta”, afirmó Bale, agregando que “Heath se estaba comportando de una forma muy similar. Estaba incitándome a que lo golpee y yo le decía: Ya sabes, no necesito pegarte de verdad. Va a quedar igual de bien si no lo hago. Y él me respondía: ¡Vamos, vamos, vamos! Estaba golpeándose a sí mismo y había paredes dentro de ese set que se rompieron y abollaron porque él se arrojaba contra ellas”.

Cabe recordar, que Heath Ledger falleció a principios de 2008, víctima de una sobredosis accidental de medicamentos.