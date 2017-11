08 / noviembre / 2017

Revelan los nombres de los participantes de la Vedetón 2017

Hace unos días te contamos los nombres de los primeros confirmados que participarán en la Vedetón 2017. Se trataba de Lisandra Silva, Francisca Undurraga y Abraham García y el conductor de radio Matías Vega. Y ahora a menos de un mes que comience una nueva edición de la Teletón se dieron a conocer el resto de las figuras que participarán en el evento.

Según información del programa Intrusos de La Red las demás son: el ex futbolista chileno Rodrigo Goldberg; los ex chicos reality Pascual Fernández, Álex Consejo, Yuli Cagnay Dominique Gallego; la bailarina brasileña Paloma Fiuza, más conocida como Pops; la bailarina cubana Betsy Camino; el bailarín brasileño Bruno Zaretti; la ex chica Mekano Monti Torrent; el chef francés Yann Yvin, y la panelista de televisión Nataly Chilet.