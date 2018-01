Filtran audio de Marcelo Ríos con un especial mensaje a un tenista que está a punto de casarse

25 / enero / 2018

A través de WhatsApp circulan algunos audios del “Chino” dándole un particular consejo a un tenista nacional. Realmente para la risa.

Todos sabemos que cuando el Chino Ríos habla, deja la escoba. Y esta vez no ha sido la excepción gracias a la filtración de un audio a través de Whatsapp del extenista número uno del mundo.

Por lo que se puede escuchar, Ríos le da un extraño consejo al tenista nacional Hans Podlipnik, que pronto contraerá matrimonio, cuenta La Cuarta.

“¿Sabís lo que más me calienta? Que eres más profesional que la mierda, no comes mierda, te acuestas a las 6 de la tarde, te levantas a las 3. Haces todo bien y eres como la callampa y te va como el hoyo. Eso no es justo. Federer no hace ni una huevada y gana, tú te sacas la mierda y no ganas. No entiendo. La vida es injusta”, dice en parte del audio el Chino.