05 / febrero / 2018

El video del accidente que casi mata a Uma Thurman en Kill Bill y que Tarantino le ocultó por años

En la filmación de una escena de Kill Bill la actriz perdió el control del vehículo que manejaba y se estrelló contra un árbol.

Por 15 años Quentin Tarantino le ocultó un video a Uma Thurman donde quedó registrado el violento accidente que la actriz sufrió en el rodaje de Kill Bill.

Era una escena que la actriz no quería hacer pero que el director la obligó a rodar. “Quentin vino a mi tráiler y no le gustó oír lo que yo quería, como cualquier director”, dijo Thurman en una reciente entrevista al The New York Times.

Thurman reconoce que el auto era una “caja de muerte”, ya que no estaba bien acondicionado. El asiento no estaba atornillado correctamente y el camino era de arena y no era recto.

La escena casi le cuesta la vida a la actriz, ya que perdió el control del vehículo y se estrelló contra un árbol. Tuvo que ser rescatada por parte del equipo. “Sentí ese dolor intenso y pensé Dios mío, nunca volveré a caminar”, dijo la actriz.

El accidente fue registrado en un video que el director tuvo guardado por 15 años y que ahora se lo mostró a la actriz solo si firmaba una carta en la que los libraba de toda responsabilidad.

“Quentin y yo tuvimos una seria pelea y lo acusé de haber intentado matarme”, aseguró Thurman.

En el video se ve cómo la actriz se azota al interior del auto y minutos después llegan asistentes de grabación y hasta el propio Tarantino a ver cómo se encontraba la actriz.

Fotos: Shutterstock/Captura de YouTube

Espectáculos,NED,Noticias,Radios PRISA,Canal 13

felipe-avendano

el-video-del-accidente-que-casi-mata-a-uma-thurman-en-kill-bill-y-que-tarantino-le-oculto-por-anos

nedmedia