14 / marzo / 2018

Al fin Nicolas Cage cumplirá su sueño: será Superman en película animada

El actor de 54 años ha participado en más de 90 películas en su larga carrera en Hollywood, especialmente en cintas de acción. Pero si bien cuenta con una destacada trayectoria su sueño siempre ha sido interpretar a Superman

De hecho hace 20 años él había sido escogido para ser el superhéroe de DC, en la peli Superman Lives del famoso Tim Burton pero el proyecto nunca salió a la luz.

Según información de del periódico USA Today, El artista ahora sí que sí lo logrará pero eso sí en una versión animada, ya que dará la voz al personaje en la película Teen Titans GO! to the Movies.

El artista es tan fanático del superhéroe que bautizó a su hijo de 12 años con el nombre Kal-El Cage (nombre kryptoniano de Superman), aspi que debe estar “saltando en una pata”.

El film se estrenará en julio próximo en Estados Unidos.