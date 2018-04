17 / abril / 2018

“La casa de papel” es la serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix

“La casa de papel” (Money Heist en inglés) es una serie española que ha arrasado en la plataforma de streaming y se ha convertido en todo un éxito internacional, ya que Netflix ha anunciado que la producción se ha convertido en la ficción de habla no inglesa más vista en su historia.

La primera temporada llegó a la plataforma en diciembre de 2017 y desde su estreno se mantuvo durante semanas como la ficción más maratoneada en todo el mundo según los estudios de la aplicación TV Time. Mientras que la segunda parte está disponible desde el viernes 6 de abril.

Según Netflix, sus series originales más vistas en el primer trimestre de 2018 han sido Altered Carbon, The End of the F***ing World, Jessica Jones, Grace y Frankie, Santa Clarita Diet y Una serie de catastróficas desdichas.

¿Aún no has visto esta serie? o ¿Aún no has comenzado a ver su segunda temporada? ¡Acá te dejamos el tráiler!