Cáchate esta: Joven interrumpió la boda de su expareja vestida de novia

21 / junio / 2018

En la web nos encontramos de todo desde cosas tiernas hasta los hechos más insólitos, tal como lo que ocurrió el pueblo sudafricano de Benoni, al este de Johannesburgo.

Resulta que aquí una pareja vivió una incómoda situación ya que su matrimonio fue interrumpido por la expareja del novio, ya que esta apareció sorpresivamente y portando un vestido de novia.

Según información de Mirror la chiquilla llegó de sorpresa para impedir la ceremonia , y como era de esperar intentaron calmarla y pedirle que se retirara pero la cabra se resistía.

De acuerdo al medio inglés, la mujer no quiso revelar qué fue lo que la llevó a intentar evitar la boda de su ex.

Side chick rocked up at the wedding also wearing a wedding dress 🤣🤣🤣 groom trying to calm the situation. pic.twitter.com/yfzceZp4Gv

— NKOKHI (@nkokhi) 15 de junio de 2018