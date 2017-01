Mira el tráiler de “Cult of Chucky” el regreso del muñeco diabólico

Después de seis películas, este 2017 Chucky decidió volver y demostrar que sigue teniendo fuerza para aterrorizar a sus compañeros de reparto y a los espectadores.

La historia en The Cult of Chucky ocurre en un asilo de enfermos mentales donde se encuentra , Nica Pierce (Fiona Dourif) quien está convencida (erróneamente) de que fue ella la que masacró a toda su familia, y no Chucky. Pero cuando su psiquiatra comienza a usar una nueva herramienta terapéutica para facilitar las sesiones de grupo con sus pacientes -un muñeco extrañamente familiar con una inocente sonrisa en la cara-, una serie de extrañas muertes comienzan a plagar el lugar y ella empieza a preguntarse si, al final, no estaba tan loca como pensaba.

Esta cinta no llegará a la pantalla grande, sino que se estrenará directamente en DVD, Blue-Ray y plataformas digitales a finales de octubre, coincidiendo con la época de Halloween.