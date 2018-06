Con reunión celebran el décimo aniversario de “Breaking Bad”

28 / junio / 2018

Ya han pasado cinco años desde que se transmitió el último episodio de la ya de culto “Breaking Bad”. La serie de AMC que contaba la historia de un profesor de química con cáncer, quien para costear su tratamiento y dejar dinero a su familia, comenzó a cocinar droga, lo que lo convertiría en uno de los traficantes más peligrosos de Estados Unidos, rápidamente se convirtió en un éxito entre público.

Por eso mismo. la revista Entertainment Weekly lanzó un especial donde reunieron al elenco original de la serie para recordar su estreno. En la portada aparecen Vince Gilligan, Bryan Cranston, Anna Gunn y Aaron Paul.

“Yeah, b*tch!” It’s a #BreakingBad reunion!

We caught up with the full @BreakingBad_AMC cast 10 years after the show first aired to revisit high times from the groundbreaking drama: https://t.co/8kHvgDTYT0 #BreakingBadReunion pic.twitter.com/O1AmiofECu

— Entertainment Weekly (@EW) 28 de junio de 2018