28 / junio / 2018

La respuesta de Claudio Palma a los insultos de la actriz Yamila Reyna

El relator deportivo señaló que no corresponde y no tiene por qué aceptar ofensas gratuitas.

Para muchos argentinos el triunfo de la albicleste sobre Nigeria fue un verdadero desahogo, luego que los dirigidos por Jorge Sampaoli sufrieran una humillante derrota frente a Croacia

Una que celebró a más no poder fue la comediante Yamila Reyna, quien causó polémica por los duros insultos que le envió al relator deportivo Claudio Palma. “Palma, chup(…) Viste que entramos al mundial, Palma(…) Esto es para vos, pu(…)”, se le escucha decir en un video que subió a su cuenta de Instagram.

Consultada por el diario La Cuarta, la argentina aclaró que sus dichos fueron en tono de broma y aunque no conoce a Palma, reconoce que le cae bien.

“Fue una talla, eso fue todo… la gente se lo tomó a mal, el mundo anda muy enojado últimamente”. dijo al diario popular.

Sin embargo, al comentarista deportivo no le causó gracia las palabras de la argentina y aseguró que le “importa un carajo lo que pase con Argentina en el Mundial”.

“Tengo una mujer, tengo una hija, y por lo mismo, respaldo y apoyo que las mujeres se movilicen y denuncien los abusos y acosos del que han sido víctimas… sin embargo, eso no da derecho a que una mujer falte el respeto de esa manera”, señaló.

Sobre Reyna, el relator señaló que no la conoce y aunque asegura que los 30 años que lleva en este oficio le han hecho tener “el cuero duro”, eso no significa que deba aceptar ofensas gratuitas. “No me daña, de ninguna manera, pero no corresponde”.

“Creo que si hubiese sido yo el autor de esas publicaciones se habría armado un revuelo peor, y muchos habrían pedido mi cabeza, habrían repudiado de manera pública mi comportamiento en todas las plataformas”, señaló.

Fotos: Instagram/Captura de video